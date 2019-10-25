18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:38

Яровая предложила лишить "черных риелторов" возможности работать с долгами граждан

фото ЗакС политика Яровая предложила лишить "черных риелторов" возможности работать с долгами граждан

 

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей призвала законодательно запретить заключение агентских договоров с «черными коллекторами» и лишить последних возможность работать с долгами граждан, передает РИА «Новости».

По словам Яровой, в законодательстве «остались лазейки», позволяющие привлекать «черных риелторов» к работе по агентским договорам. «Мной готовится сейчас законодательная инициатива, которая запретит заключение агентских соглашений по передаче таких долговых обязательств в отношении граждан, потому что нам нужно строгое соблюдение закона и недопущение агрессивного, если не сказать преступного отношения к гражданам по выбиванию долгов», - заявила Яровая.

Депутат предложила ввести «презумпцию невиновности» для родственников, коллег  и друзей должника, которые тоже подвергаются давлениям коллекторов, когда те не могут найти самого должника. По мнению Яровой, такая меры позволит защитить близких должника от общения с коллекторами против их согласия.

Ранее Яровая предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ. Согласно ее инициативе, взыскивать долги смогут только участники рынка – управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие компании.  В июле документ прошел третье чтение в Госдуме.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:58 Дерипаска выиграл суд против британских и американских СМИ в Краснодарском крае

16:54 Прокуратура нашла коррупционные злоупотребления в деятельности архангельских депутатов

16:23 Навальный: У нас нет денег на улучшение жизни африканских стран

16:22 В деле Раджабова о броске бутылки в полицейского появилось трое новых потерпевших

15:55 Экс-ректора Аграрного университета перевели под домашний арест

15:51 Удальцов считает себя меньшим по сравнению с Кремлем революционером

15:27 Солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье   1

15:23 Батанов объявил о старте проектно-изыскательных работ возле СКК

14:57 На Петровском острове появится научно-инновационный центр

14:20 Экс-главе новгородского Роспотребнадзора дали 9 лет строгого режима за взятку   1

14:04 Жириновский рекомендовал Ломакина на должность координатора петербургского ЛДПР   1

13:58 Работа над ошибками муниципальных выборов   1

13:54 Светлана Айвазова уходит из СПЧ из-за болезни

13:43 Муниципал: В Красном селе не могут определить, кто из двух единороссов главнее

13:24 Члена ФБК Шаведдинова задержали в третий раз за месяц

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru