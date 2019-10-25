Члена ФБК Шаведдинова задержали в третий раз за месяц Правоохранители задержали менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, об этом он сообщил в своем Twitter. По словам Шаведдинова, его задержали возле офиса ФБК. «Везут в ОВД "Даниловский"», - добавил он. Это уже третье задержание Шаведдинова за этот месяц. 12 октября его задержали и доставили в ОВД «Аэропорт», куда прибыл сотрудник Центр «Э». Спустя несколько дней, 17 октября, его задержали снова без объяснения причин, а потом отпустили без составления протокола. «Наверное, просто соскучились», - предположил тогда Шаведдинов. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен