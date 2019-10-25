18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:20

Экс-главе новгородского Роспотребнадзора дали 9 лет строгого режима за взятку

фото ЗакС политика Экс-главе новгородского Роспотребнадзора дали 9 лет строгого режима за взятку

Занимавший до лета 2018 года пост начальника управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский получил девять лет колонии строгого режима за получение крупной взятки, сообщает ТАСС. Наказание включает в себя также запрет на занятие государственных должностей в течение трех лет. Обвиняемый признал свою вину частично.

Речь идет о сумме 496 тысяч рублей, которые бывший чиновник получил в форме стоматологических услуг за покровительство и содействие бизнесмену. Росоловского задержали 20 июня прошлого года.

Изначально прокуратура запрашивала 12-летний срок лишения свободы, но суд решил учесть состояние здоровье фигуранта дела, его возраст и послужные награды.

Предприниматель, дававший взятку своему подельнику, Александр Митрохин, получил четыре года колонии строгого режима.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:29    
Круто, но справедливо.
Вот и пригодятся подлеченные зубёнки. Теперь нескоро они увидят стоматолога.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:58 Дерипаска выиграл суд против британских и американских СМИ в Краснодарском крае

16:54 Прокуратура нашла коррупционные злоупотребления в деятельности архангельских депутатов

16:23 Навальный: У нас нет денег на улучшение жизни африканских стран

16:22 В деле Раджабова о броске бутылки в полицейского появилось трое новых потерпевших

15:55 Экс-ректора Аграрного университета перевели под домашний арест

15:51 Удальцов считает себя меньшим по сравнению с Кремлем революционером

15:27 Солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье   1

15:23 Батанов объявил о старте проектно-изыскательных работ возле СКК

14:57 На Петровском острове появится научно-инновационный центр

14:20 Экс-главе новгородского Роспотребнадзора дали 9 лет строгого режима за взятку   1

14:04 Жириновский рекомендовал Ломакина на должность координатора петербургского ЛДПР   1

13:58 Работа над ошибками муниципальных выборов   1

13:54 Светлана Айвазова уходит из СПЧ из-за болезни

13:43 Муниципал: В Красном селе не могут определить, кто из двух единороссов главнее

13:24 Члена ФБК Шаведдинова задержали в третий раз за месяц

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru