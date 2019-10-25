Экс-ректора Аграрного университета перевели под домашний арест

Пушкинский суд Петербурга изменил меру пресечения бывшему ректору петербургского государственного Аграрного университета Виктору Ефимову на домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суду было представлено медицинское заключение о том, что Ефимов не может содержаться под стражей. Под домашним арестом он останется до 8 января.

Бывшего ректора вуза обвиняют в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Ефимов поручил проректору подписать госконтракт с АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечение инвестиций» на 36 млн рублей, заведомо зная, что его условия выполняться не будут. Перечисленными на счет АНО деньгами Ефимов распорядился ими по своему усмотрению, полагают следователи.

Ранее Ефимов признался, что похитил 28,65 млн рублей.