Чиновники остановили завоз мусора на свалку в Аннино и нашли нарушителей

Сотрудники Госэконадзора Ленинградской области совместно с полицейскими совершили рабочую поездку в Аннино, где на протяжении многих месяцев разрасталась свалка, преимущественно состоящая из строительных отходов и засоряющая земли, предназначенные для сельскохозяйственных нужд. Ее объем превышает 1 га.

Оказавшись на месте, представители государства изъяли 8 тяжелых машин, обслуживавших свалку, и составили столько же административных протоколов на их водителей, говорится на сайте правительства региона. Арендатору участка выписали повестку с обязательством явиться в отдел полиции, в свою очередь, для оформления еще одного протокола.

На месте специалисты Госэконадзора провели специальную экспертизу отравленных отходами почвы и воздуха.