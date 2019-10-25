В переулке Радищева закрасили составившие ему славу граффити

Репродукции шедевров мировой живописи, в виде граффити долгое время украшавшие стены домов в переулке Радищева, подверглись "нападению" сотрудников коммунальных служб. Вооруженные краской и необходимым инвентарем, они не оставили следа почти от всех художественных работ, оставив только своего рода нарисованную копию домовой таблички с номером.

"Мне рассказали сотрудники жилкомсервиса №1, что к ним пришло руководство ресторана «Шенген», которое арендует эту стену, и в жесткой форме потребовало закрасить изображения", - приводит словесную реакцию автора фресок, Олега Лукьянова, "МБХ Медиа".

Он добавил, что уничтожение его трудов произошло без предупреждения.

Отметим, что в 2019 году в Законодательном собрании принимали законопроект, который вводит процедуру согласования уличных рисунков с городскими депутатами.

Фотография: сообщество "Жители МО Литейный округ"

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