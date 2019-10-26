Бывший глава СПЧ Федотов объяснил, почему не остался в качестве "рядового"

Уволенный с должности председателя президентского Совета по правам человека Михаил Федотов по причине достижения им максимального 70-летнего возраста для госслужащего, имел реальную возможность остаться в составе органа на общественных началах в качестве рядового члена. Однако, признался он в интервью "Эху Москвы", это претило его представлениям о правильном поведении, и он предпочел сосредоточиться на преподавании в Высшей школе экономики.

"Неформальный лидер и формальный лидер в одном коллективе работать не должны, это было бы неправильно, мы бы разорвали Совет. Но я-то совершенно не хочу, чтобы он разрывался. Наоборот, я хочу, чтобы он был монолитным, чтобы он работал и чтобы он был таким же оркестром, каким он был", - пояснил он свой выбор.

И все же, кое-какой статус правозащитник за собой сохранил, не будучи уверенным, что это ему пригодится и что еще доведется в данном качестве когда-либо быть востребованным: не хочется "самому навязываться".

"Когда развелось очень много людей, которые заявляли, что они эксперты Совета, на визитках писали «эксперт СПЧ», мы решили навести в этом деле порядок и в регламенте специально записали, что постоянными экспертами Совета являются только бывшие члены Совета. Вот я как бывший член Совета являюсь постоянным экспертом Совета", - рассказал Федотов.

Вместе с ним членства лишились Екатерина Шульман, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Евгений Бобров. Новым главой СПЧ стал единоросс Валерий Фадеев, известный как враг несанкционированных митингов и отчасти поэтому обладающий в среде правозащитников сомнительной репутацией.