18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:55

За последователями якутского шамана Габышева продолжает охотиться ФСБ

фото ЗакС политика За последователями якутского шамана Габышева продолжает охотиться ФСБ

Двух сторонников якута Александра Габышева, называющего себя шаманом и намеревающегося дойти до Москвы с тем, чтобы свергнуть президента Владимира Путина как сосредоточение зла, в очередной раз задержали силами ФСБ. Одного из них, Евгения Ростокина, допросили, сообщает "Правозащита Открытки".

"Ростокин сразу же просил вызвать адвоката, однако такую возможность ему не дали, он дал показания", - рассказал координатор организации, Алексей Прянишников.

Суть претензий силовиков, в частности, состояла в том, что допрошенный активист имеет отношение к размещению на YouTube роликов с Габышевым, которого обвиняют в экстремизме и который находится под подпиской о невыезде.

50-летний Габышев был задержан в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области. После этого шамана поместили в психдиспансер, однако после обследования его отпустили под подписку. 3 октября медицинская экспертиза все же признала его невменяемым.

Следующую попытку похода на Кремль Габышев наметил на 2021 год.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:03    
Вчера показали депутата, отметившегося провокациями беспорядков на празднике, будучи в неадекватном обкуренном состоянии. Тому многие свидетели. О наказании его не слышно . Сейчас он вылез с каким-то плакатом (конечно на Невский, на Некрасова например неинтересно, там нет иностранцев и шакалов-журналюг). Презрительно показывает удостоверение депутата полицейскому. И до каких пор он будет иметь такое удостоверение, господин Макаров ?

16:54    
Безобразная работа охраны в психбольницах ! Неадекватные людишки бродят по городам среди нормальных людей. Чего от них ждать в следующую минуту - неизвестно. Ходят рядом дети и прочие мало защищенные люди, а тут прямо в центре города стоят какие-то маловменякемые субъекты с плакатиками. Полиция только проверяет их документы. Но ведь справку из ПНД они добровольно не покажут. Мало одной зарезанной алкоголички, которая также стояла с плакатиками на Невском. И зарезали её её же собутыльники, и тоже стоявшие с плакатиками. Не пора -ли их отправить куда надо ? Хватит позорить город их присутствием. Главное - изолировать крыс, которые ими руководят.

16:36    
ФСБ работает, охраняя покой россиян от всяких провокаторов-экстремистов, что очень хорошо!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:25 У Гостиного двора вновь выступили в защиту политзаключенных   2

15:55 За последователями якутского шамана Габышева продолжает охотиться ФСБ   3

15:03 В Петербурге задержали замглавы жилищного комитета

14:38 Полиция отгоняет активистов Шиеса от переправы через Вычегду   1

13:56 Милонов: О переносе столичных функций болтают в закусочной люди в поношенных трениках   1

13:12 Вернувшаяся из американской тюрьмы Бутина, возможно, займется правозащитой

12:33 К юбилею Шестуна по всей стране прошли акции в его поддержку

11:55 На журналиста, чьи счета арестовали на 75 млн рублей, завели дело из-за видео в соцсетях   1

11:11 Бывший глава СПЧ Федотов объяснил, почему не остался в качестве "рядового"   1

10:29 Арестованный экс-ректор Аграрного университета больше не считает себя виновным

25 октября, 20:59 Сванидзе рассказал о своем будущем в СПЧ   9

25 октября, 20:44 Варламов поразился бездарности чиновников из калининградской мэрии   2

25 октября, 20:10 Неправильная парковка на Невском обернулась для актера Боярского штрафом   2

25 октября, 19:45 В переулке Радищева закрасили составившие ему славу граффити   1

25 октября, 19:19 Чиновники остановили завоз мусора на свалку в Аннино и нашли нарушителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru