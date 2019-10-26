За последователями якутского шамана Габышева продолжает охотиться ФСБ

Двух сторонников якута Александра Габышева, называющего себя шаманом и намеревающегося дойти до Москвы с тем, чтобы свергнуть президента Владимира Путина как сосредоточение зла, в очередной раз задержали силами ФСБ. Одного из них, Евгения Ростокина, допросили, сообщает "Правозащита Открытки".

"Ростокин сразу же просил вызвать адвоката, однако такую возможность ему не дали, он дал показания", - рассказал координатор организации, Алексей Прянишников.

Суть претензий силовиков, в частности, состояла в том, что допрошенный активист имеет отношение к размещению на YouTube роликов с Габышевым, которого обвиняют в экстремизме и который находится под подпиской о невыезде.

50-летний Габышев был задержан в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области. После этого шамана поместили в психдиспансер, однако после обследования его отпустили под подписку. 3 октября медицинская экспертиза все же признала его невменяемым.

Следующую попытку похода на Кремль Габышев наметил на 2021 год.