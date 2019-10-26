Петербургских таможенников поймали при получении взятки за ввоз культурных ценностей

Представители Северо-Западного управления на транспорте при Следственном комитете задержали двух сотрудников Балтийской таможни в момент получения взятки за незаконный провоз ценных культурно-исторических артефактов, говорится на сайте ведомства. В отношении нарушителей возбудили дело по статье 290 УК. Задержан также человек, дававший взятку.

Следственная группа утверждает, что подобных эпизодов насчитывается внушительное количество.

"В 2019 году сотрудники Шкиперского таможенного поста лично получали взятки в значительном размере за незаконное бездействие, состоящее в непринятии необходимых мер таможенного контроля, направленных на пресечение незаконного ввоза на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния", - говорится в официальном сообщении.

В настоящий момент дома и на работе у задержанных таможенников ведутся обыски. В ближайшее время суд выберет для нарушителей закона меру пресечения.