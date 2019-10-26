18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:00

Радзиховский: СПЧ играл роль вазелина для властной дубинки, теперь и его не будет

фото ЗакС политика Радзиховский: СПЧ играл роль вазелина для властной дубинки, теперь и его не будет

Публицист и политолог Леонид Радзиховский проанализировал значение президентского Совета по правам человека, будущее которого в достаточно мрачных тонах принято рисовать в так называемой либеральной среде в связи с последними показательными перестановками. Эксперт прибегнул к достаточно откровенной образности, которая, на его взгляд, рельефно и наглядно высвечивает подлинную суть этого декоративного, с его точки зрения, института.

"У власти есть дубинка, раньше она ее не так активно, теперь более активно вставляет маленькой части общества сами понимаете куда, а СПЧ - это был такой вазелин, который поверхность дубинки мазал и делал чуть менее болезненным соприкосновение этой дубинки с определенными частями организма", - сказал журналист в интервью YouTube-каналу Sobinews.

В его представлении, заменой Михаила Федотова на Валерия Фадеева обществу было показано следующее: если предыдущий состав не занимался социальными правами россиян, но отчасти занимался политическими, то новый набор людей вообще никакими правами заниматься не собирается.

"Ширма станет ширмой второго порядка, то есть ширмой для ширмы. Раньше это был вазелин, а теперь это будет такое вещество, которое будет изображать вазелин. Его по-прежнему намазывают на дубинку, только это уже не вазелин, а вообще непонятно что", - предрек Радзиховский.

Вместе с главой СПЧ Федотовым членства в совете указом президента Владимира Путина лишились Екатерина Шульман, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Евгений Бобров. Новым главой СПЧ стал единоросс Валерий Фадеев, известный как враг несанкционированных митингов и отчасти поэтому обладающий в среде правозащитников сомнительной репутацией.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:34    
18:15 Подстилка одного олигарха мечтает заместить армию бандами наёмников с чавкающим названием из трёх букв. Но пойдёт со своими мечтами на другие три буквы...

18:15    
СПЧ прикрыть,а открыть массу ЧВК по всему миру и пусть работают во благо России! Всего три буквы, а какой разный смысл и толк...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:00 Радзиховский: СПЧ играл роль вазелина для властной дубинки, теперь и его не будет   2

17:17 Петербургских таможенников поймали при получении взятки за ввоз культурных ценностей   2

16:25 У Гостиного двора вновь выступили в защиту политзаключенных   4

15:55 За последователями якутского шамана Габышева продолжает охотиться ФСБ   4

15:03 В Петербурге задержали замглавы жилищного комитета

14:38 Полиция отгоняет активистов Шиеса от переправы через Вычегду   1

13:56 Милонов: О переносе столичных функций болтают в закусочной люди в поношенных трениках   3

13:12 Вернувшаяся из американской тюрьмы Бутина, возможно, займется правозащитой   2

12:33 К юбилею Шестуна по всей стране прошли акции в его поддержку

11:55 На журналиста, чьи счета арестовали на 75 млн рублей, завели дело из-за видео в соцсетях   2

11:11 Бывший глава СПЧ Федотов объяснил, почему не остался в качестве "рядового"   1

10:29 Арестованный экс-ректор Аграрного университета больше не считает себя виновным

25 октября, 20:59 Сванидзе рассказал о своем будущем в СПЧ   11

25 октября, 20:44 Варламов поразился бездарности чиновников из калининградской мэрии   2

25 октября, 20:10 Неправильная парковка на Невском обернулась для актера Боярского штрафом   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru