Радзиховский: СПЧ играл роль вазелина для властной дубинки, теперь и его не будет

Публицист и политолог Леонид Радзиховский проанализировал значение президентского Совета по правам человека, будущее которого в достаточно мрачных тонах принято рисовать в так называемой либеральной среде в связи с последними показательными перестановками. Эксперт прибегнул к достаточно откровенной образности, которая, на его взгляд, рельефно и наглядно высвечивает подлинную суть этого декоративного, с его точки зрения, института.

"У власти есть дубинка, раньше она ее не так активно, теперь более активно вставляет маленькой части общества сами понимаете куда, а СПЧ - это был такой вазелин, который поверхность дубинки мазал и делал чуть менее болезненным соприкосновение этой дубинки с определенными частями организма", - сказал журналист в интервью YouTube-каналу Sobinews.

В его представлении, заменой Михаила Федотова на Валерия Фадеева обществу было показано следующее: если предыдущий состав не занимался социальными правами россиян, но отчасти занимался политическими, то новый набор людей вообще никакими правами заниматься не собирается.

"Ширма станет ширмой второго порядка, то есть ширмой для ширмы. Раньше это был вазелин, а теперь это будет такое вещество, которое будет изображать вазелин. Его по-прежнему намазывают на дубинку, только это уже не вазелин, а вообще непонятно что", - предрек Радзиховский.