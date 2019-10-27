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11:25

В Вологде появилась теплица для молебнов

фото ЗакС политика В Вологде появилась теплица для молебнов

Православные жители Вологды решили возвести на месте будущего храма Святого Спиридона Тримифунтского временную теплицу для совершения молебнов, передает "Вологда.рф". Религиозное учреждение появится не скоро, так как деньги на его строительство собираются с помощью пожертвований.

"Уже несколько недель мы проводим молебны, собирается все больше людей. На прошлой неделе нас было 30", - поделился наблюдениями настоятель храма Никита Горбик.

Ожидается, что храм будет выполнен в греческом стиле, однако окончательного решения на данный момент не принято.

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