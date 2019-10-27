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12:10

В США представили план по захвату Калининградской области блоком НАТО

фото ЗакС политика В США представили план по захвату Калининградской области блоком НАТО

В случае, если НАТО и Россия вынужденно схлестнутся в вооруженном конфликте, странам, входящим в блок, следует в первую очередь аннексировать Калининградскую область. Данное положение изложено в докладе старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда в США Ричарда Хукера.

В докладе подчеркивается, что эскалация конфликта неминуемо приведет к массовой гибели мирных жителей и масштабным разрушениям. При этом Россия "может проиграть из-за отставания от стран альянса в области военной авиации".

Хукер предположил, что превентивно Москва постарается изолировать балтийских "соседей" - Литву, Латвию и Эстонию - и укрепит подходы к Петербургу. Сей ход, однако, поможет силам НАТО в коалиции с ВВС США нанести удар по Калининграду и захватить его.

Хукер констатировал, что на раннем этапе Россия будет отстаивать свой отдаленный регион, однако наращивание сухопутного альянса США и Польши кардинально изменит расстановку сил, поэтому РФ "потеряет этот анклав", что станет "естественным возмещением ущерба за присоединение Крыма".

Следует добавить, что различного уровня эксперты не единожды представляли свои труды о возможной войне РФ и США и НАТО.

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13:40   Саша  
С 1945 года были разработаны сотни планов обороны Калининграда...Там на месте сейчас очень мощная группировка войск(сухопутчики, ВКС, Балтийский флот и тд.),способная удерживать регион до подхода основных сил...У СССР были вооружённые силы в 5 миллионов, у России сейчас миллион, потому КАЖДЫЙ год Шойгу проводит масштабные учения по ПЕРЕБРОСКЕ войск(сотни тысяч человек) в тот или другой стратегический регион России...Думаю и по защите Калининграда всё давно продумано и спланировано....Тем более, если пойдёт атака НАТО на Калининград, то Россия мгновенно атакует прибалтийские страны войсками Западного округа, которые НАТО защитить не сможет даже теоретически!

13:00    
Очередная провокация наших спецслужб, рассчитанная на идиотов.

12:25    
Американцы живут в мире иллюзий...Какое взятие Калининграда, когда у России 1600 мощнейших ядерных боеголовок...Штук по 50 на каждую столицу стран НАТО получается, хотя и одной достаточно испепелить вражеский город! Спасибо ВЕЛИКОМУ Сталину за создание атомного оружия для защиты нашего Отечества!!!!!!!!!!

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