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13:45

Baza: ФСБ удалось предотвратить массовое убийство в колледже под Москвой

фото ЗакС политика Baza: ФСБ удалось предотвратить массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ удалось вычислить и задержать 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который мог готовить массовый расстрел в учебном заведении, информирует Baza.

Как пишет издание, ссылаясь на данные следствия, подозреваемый намеревался, вооружившись, прийти утром 29 октября в колледже и устроить там бойню. "Примером для подражания" студент якобы считал "керченского стрелка" Владислава Рослякова.

Не так давно скончалась преподаватель политехнического колледжа в Керчи Ольга Грищенко, которая на протяжении года боролась за жизнь после локального "колумбайна", устроенного Росляковым.

Напомним, 17 октября 2018 года Росляков взорвал бомбу в столовой колледжа, где учился, после чего с огнестрельным оружием наперевес пошел по лестницам и коридорам учебного заведения, открыв беспорядочную стрельбу по людям. Следком РФ изначально завел уголовное дело о теракте, затем переквалифицировал его на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

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13:57    
Живём в неспокойное время, кругом в массовом порядке гибнут люди...Многие подонки готовят теракты, потому вся надежда в предотвращении их на чекистов, которым общество должно всемерно помогать в выявлении террористов и экстремистов!

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