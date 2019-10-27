Москвичи спроектируют новый участок Красносельско-Калининской линии

Столичная компания "Метрогипротранс" займется проектированием новых станций Красносельско-Калининской линии, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Цена подряда превышает 990 млн рублей.

В Смольном хотят, чтобы отрезок от "Путиловской" до "Юго-Западной" был возведен к середине 2022 года. После участок расширят к северо-востоку от "Путиловской" до "Каретной" и юго-западу - от "Казаковской" до "Сосновой Поляны". Ожидаемый срок исполнения - 2026-2027 годы.

Ранее петербургское УФАС приостановило конкурс на проектирование обозначенного отрезка метро по жалобе "Метрогипротранса". Кроме него, на подряд претендовал "Ленметрогипротранс", в котором, как пишет "Фонтанка", "полыхает конфликт акционеров и директоров – на его фоне проблематично получить больше, чем одну станцию метро". Именно поэтому конкурс и был отменен, после чего исполнителем выбран "Метрогипротранс".