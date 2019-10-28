СК прекратил дело об оставлении ребенка в опасности в отношении участников акции 27 июля

Следственный комитет прекратил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности, возбужденное в отношении москвичей Проказовых, которые пришли на протестную акцию 27 июля со своим годовалым сыном, поделился с "МБХ медиа" адвокат Максим Пашков.

"Насколько мне известно, это правда. Пока бумаг нет, точно сказать нельзя. Я уверен на 99 процентов, но один процент оставляю", - уточнил защитник.

Сегодня Мосгорсуд рассматривал иск прокуратуры о лишении Проказовых родительских прав. Адвокат Наталия Каплина рассказала, что заседание отложили на некоторое время, так как судья решил дождаться получения постановления о прекращении дела, возбужденного по статье 127 УК (Оставление в опасности).

2 сентября Лефортовский суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении Проказовых родительских прав.