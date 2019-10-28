Гендиректор "Останкино" предупредил о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Гендиректор телевизионного технического центра «Останкино» Михаил Шубин предупредил, что долги Первого канала может привести к сбоям в телевещании, пишут «Ведомости».

По словам Шубина, из-за долгов Первого канала «Останкино» теряет до трети своего дохода, и три-четыре месяца в году «телецентр не может ни работать, ни дышать». Все это ставит под угрозу техническую работу телецентра – эфиры всех вещателей-клиентов «Останкино».

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», - сказал Шубин.

Также Шубин дал понять, что он начинает оптимизацию штата. По его словам, в телецентре оставят только «тех людей, которые напрямую обеспечат его жизнедеятельность и производство».

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в разговоре с РИА «Новости» заявил, что перебоев в телевещании не будет, и ведомство контролирует ситуацию. Пока «Останкино» пытается решить проблему с долгами Первого канала в досудебном претензионном порядке, сообщил агентству источник в телецентре.