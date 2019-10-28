У Смольного пикетировали в защиту "Сада на Неве"

Сегодня, 28 октября, утром представители "Зеленой коалиции Петербурга" вышли с одиночными пикетами в защиту "Сада на Неве", на месте которого может появиться судебный квартал. Всего в мероприятии поучаствовали 15 человек.

"Руки прочь от Сада на Неве!", "Сад на Неве - да! Судебный квартал - нет!", "Вам тоже будет нечем дышать" - плакаты такого содержания держат в руках активисты.

"Мы будем биться до победного конца, мы не пойдем на компромиссы и обмен сада на Смольной набережной. Мы будем выходить на протестные акции, защищать наши права в суде", - манифестируют защитники зеленой зоны.

Напомним, в апреле Беглов объявил о решении разбить арт-парк вдоль набережной Малой Невы, где ранее планировалось строительство судебного квартала, в состав которого должны войти новое здание Верховного суда и жилые дома для судей и сотрудников аппарата. Позже в Смольном объявили, что судейский корпус перенесут на место "Сада на Неве" - ЗакС принял соответствующие поправки в первом чтении 23 октября.