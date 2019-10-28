Правительство выделит 2 трлн рублей на строительство скоростной магистрали РЖД от Петербурга до Нижнего Новгорода

Руководитель Министерства экономического развития Максим Орешкин известил, что правительство поддержит "рублём" проект РЖД, предполагающий возведение высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург - Москва - Нижний Новгород: на эти цели из бюджета выделят свыше 2 трлн рублей, передает РБК.

Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается финансовая модель", - уточнил министр.

Выделяя главные преимущества проекта, Орешкин отметил, что в первую очередь магистраль позволит доставлять грузы напрямую из Петербурга в столицу, а не через Псков - как сейчас. Также новое ж/д-направление позволит снизить нагрузку на аэропорты.

Ранее РЖД предложили правительству включить обозначенную ВСМ в федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение". Если кабинет министров одобрит данную инициативу, компания получит 600 млрд рублей из федбюджета, 400 млрд рублей будут предоставлены в виде капитального гранта (по 200 млрд на участки Петербург - Москва и Москва - Нижний Новгород) и еще 200 млрд из Фонда национального благосостояния - "в долг".

На ВСМ поезда могут достигать скорости 200-400 км/ч.