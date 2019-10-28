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13:55

Медведев распорядился создать в Крыму обширную игорную зону с казино и автоматами

фото ЗакС политика Медведев распорядился создать в Крыму обширную игорную зону с казино и автоматами

Указом российского премьера Дмитрия Медведева в Ялте будет обустроена специальная игорная зона "Золотой берег". Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Площадь зоны превысит 146 тысяч квадратных метров. Там разместятся казино и сопутствующие данному досугу развлечения.

Следует напомнить, что начиная с 2009 года в РФ запрещены любые азартные игры. Исключения составляют лишь несколько специальных зон, которые расположены неподалеку от Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Позже Владимир Путин подписал указ о создании такой территории в Крыму. После этого депутаты Ялтинского горсовета приняли решение о передаче из муниципальной собственности в государственную участка земли в поселке Кацивели.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что оператором будущей игорной зоны будет крупный инвестор, чьего имени он не назвал.

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16:30    
Отели с казино в Анталии "перетянут" туристов из Крыма..

15:56    
15:20 Какое горе...

15:20    
На практике игорные зоны России развиваются крайне медленно , за несколько лет своего существования они не развились до необходимого. Многие казино России уехали в Белоруссию .

14:52    
Стоимость фишек кратна 85 ру[цензура]м.

14:33    
...с эксклюзивным вином из виноградников предместья Тосканы.

14:06    
+бордели ПОД ЕГО КРЫШЕЙ

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