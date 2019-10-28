Суд взыскал Навального, Соболь, ФБК 88 млн рублей в пользу компании Пригожина "Московский школьник"

Столичный Арбитраж постановил взыскать с Фонда борьбы с коррупцией, политика Алексея Навального и его соратницы Любовь Соболь 88 млн рублей в пользу компании "Московский школьник", занимающейся поставкой питания в учебные учреждения, пишут "Открытые медиа".

Более всех "досталось" Навальному: с политика судья решила взыскать более остальных - 29 млн рублей.

Также оппозиционеров обязали опровергнуть сведения, порочащие компанию.

Соответчиком по иску была экс-сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова, которая в ролике Навального утверждала, что детей кормят некачественной едой. Ей "повезло" больше - с неё ничего взыскивать не стали.

В самом начале разбирательства компания, которую считают связанной с деятельностью бизнесмена Евгения Пригожина, требовала 1,5 млрд рублей - с учетом упущенной выгоды и репутационных потерь приходилось. С Шиловой, которая после подачи иска отказалась от слов, сказанных в ролике ФБК, компания просила взыскать всего 3 рубля.

Напомним, некоторое время назад ФБК выпустил расследования, в которых утверждалось, что компании Пригожина поставляют некачественное продовольствие в школы и детские сады, что привело к вспышке дизентерии.