Инвестор готов вложить 140 млрд рублей в строительство метро до "Пулково" и города-спутника Южный

Столичная компания "ВИС" и её партнеры готовы вложить 140 млрд рублей в строительство линии городской подземки до аэропорта "Пулково" и города-спутника Южный, передает "Коммерсант". Москвичи надеются заключить с городом контракт на основе государственно-частного партнерства и получить из бюджета Петербурга 42 млрд рублей на свою инициативу.

Потенциальные инвесторы продемонстрировали проект некоторым комитетам Смольного и ГУП "Петербургский метрополитен". Ветка будет состоять из шести станций с конечной остановкой в Южном. В свою очередь администрация города хочет внести данное предложение в программу Генерального плана Северной столицы. Как сообщили в комитете по инвестициям, на данный момент проект отправлен на доработку. Если инициатива будет поддержана, новая ветка примет первых пассажиров через 6-8 лет.

Стоимость проезда до "Пулково" может составить 150-200 рублей. Инвестор полагает, что проект окупится за 50 лет.