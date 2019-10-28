Роспотребнадзор советует россиянам покупать яблоки с червоточиной

Роспотребнадзор рекомендует при покупке выбирать яблоки с червоточиной, а не красивые крупные плоды, передает RNS.

Чаще всего красивые плоды выращивают с применением чрезмерного количества удобрений, пояснили в службе. «В сомнительных случаях лучше отдать предпочтение фруктам с червоточинкой, так как зараженные яблочной плодожоркой плоды не содержат в себе нитратов и солей тяжелых металлов, следовательно, безопасны для здоровья человека», - сказали представители Роспотребнадзора.

Специалисты напомнили, что покупать яблоки стоит у сертифицированных продавцов, нужно тщательно мыть плоды перед употреблением в пищу.

Перед этим Роспотребнадзор прокомментировал информацию о пищевых отравлениях яблоками жителей Москвы и Подмосковья. В Telegram со ссылкой на источники появились сведения, что яблоки с дач Подмосковья стали одной из основных причин отравлений из-за грязи на них, высокого количества нитратов и впитывания вредных веществ из атмосферы и грунта.

По словам представителей ведомства, управление Роспотребнадзора по Московской области таких сообщений не получало, в подмосковных яблоках техногенных радионуклидов, генетически модифицированных организмов, живых личинок паразитов, токсичных элементов и пестицидов не нашли. Причиной отравления могло стать нарушение правил гигиены, отметили в ведомстве.