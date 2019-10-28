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28 октября, 20:16

ЗакС Петербурга готов потратить 3,3 млн рублей на изготовление французских штор

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга готов потратить 3,3 млн рублей на изготовление французских штор

Законодательное собрание Петербурга объявило электронный аукцион для производителей французских штор. Городской парламент готов заплатить за текстильные изделия 3,3 млн рублей из бюджета. 

Всего ЗакСу требуется 114 различных по размеру подъёмно-опускных штор белого цвета из ткани "кашибо". Все они должны быть матовыми с едва заметным блеском, как указано в техзадании закупки. Ткань должна иметь высокую стойкость к изнашиванию и стиранию, а также должна обладать безупречным внешним видом, не мяться и не садиться после чистки (сохранение цвета после проведения не менее пяти химчисток), сообщается в документации.

В техзадании также приводится изображение требуемого товара: 

2352352.png (740 KB)

Летом 2018 года ЗакС уже приобрел 55 новых штор за 420 тысяч рублей (при стартовой цене закупки 1,3 млн рублей). В 2017 году 46 штор обошлись парламенту в 419 тысяч рублей (начальная цена контракта составляла 1,6 млн рублей). 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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