Верховный суд отменил решение о праве ФСБ изымать декларацию об амнистии капитала

Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов отменил постановление судьи, который ранее не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала, пишут «Ведомости».

Решение касалось дела совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, которого подозревали в поставке некачественных труб для строительства одноименного порта в Ленобласти и выводе денег за границу. В сентябре выяснилось, что ФСБ изъяла из центрального аппарата ФНС декларацию об амнистии капитала. В ней Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Этот документ стал поводом для обвинений в выводе средств за границу по подложным документам и в легализации полученных путем мошенничества денег.

Адвокаты настаивали на незаконности этого шага, ссылаясь на прямой запрет в законе о добровольном декларировании счетов и активов. Они подчеркивали, что предоставленные законом гарантии распространяются на любые уголовные дела и декларацию нельзя использовать в качестве доказательства. Они обжаловали действие ФСБ в Верховном суде, но судья Александр Ботин 10 октября отказал в передаче жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию. Владимир Давыдов решил, что доводы адвокатов следует рассмотреть в суде первой инстанции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину докладывали об этом эпизоде. В октябре прокурор в ходе слушаний в суде признал, что включение декларации в обвинительное заключение было излишним. При этом, поясняли адвокаты, обвинение продолжает использовать в качестве доказательств показания и заключение специалиста ФНС по декларации, хотя по закону об амнистии использовать сведения из нее нельзя.

Закон об амнистии капитала, хранящегося за границей, Путин подписал в 2015 году. Согласно ему, участники амнистий освобождаются от уголовной ответственности по статьям об уклонении от репатриации денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.