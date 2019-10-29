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9:28

Полиция задержала более 30 активистов "Другой России" в Москве

фото ЗакС политика Полиция задержала более 30 активистов "Другой России" в Москве

Полицейские задержали 34 человека в штабе незарегистрированной партии «Другая Россия» в Москве, сообщили представители партии в своем Telegram-канале.

Правоохранители пришли в штаб накануне вечером, 28 октября. Там проходило еженедельное собрание. Присутствовавших в бункере задержали и доставили в ОВД «Тверское». Сообщалось, что у всех отобрали телефоны, а в штабе провели обыск. На месте событий находились также активистка Мария Алехина и активистка «Декоммунизации» Ольга Савченко.

Что стало причиной претензий полицейских, не уточняется. В итоге задержанных отпустили во втором часу ночи без протоколов, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. В отделе оставались двое несовершеннолетних, которых не могли забрать родители.

Это не первый случай, когда полиция задерживает около 30 человек в штабе «Другой России» В прошлый раз это случилось 17 сентября. Тогда поводом стала информация, что в штабе якобы незаконно хранятся оружие и боеприпасы.

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