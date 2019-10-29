18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:54

Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на 320 млн рублей

фото ЗакС политика Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на 320 млн рублей

Российские военнослужащие безвозмездно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на 320 млн рублей, передает ТАСС.

Церемония передачи состоялась в Душанбе по завершении совместных учений Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2019». Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил, что среди переданной техники – радиолокационная станция для обнаружения и контроля использования национального воздушного пространства и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

«Переданная продукция военного назначения увеличит боевой потенциал Вооруженных сил Республики Таджикистан и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе», – сказал Лапин.

По словам командующего войсками ЦВО, военно-политическая ситуация в Центральной Азии определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам, в том числе в условиях расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах. Россия рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в этой области, поэтому оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала, отметил Лапин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:00    
Помощь России Таджикистану не позволила талибам, игиловцам и другим террористам пробраться в Среднюю Азию, а то и в Россию!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:55 Никита Белых завел "блог тюремного библиотекаря"

17:46 Полицейский из дела Раджабова о броске бутылки отказался считать себя потерпевшим и уволился

17:19 В епархии хотят отменить высотные ограничения для новых петербургских храмов

16:57 Гендиректор "Северсталь Российская сталь" стал мэром Череповца

16:57 Смольный согласовал левым силам митинги 7 ноября

16:48 Путин и Собянин открыли памятник Евгению Примакову в Москве   1

16:35 СК объявил фигуранта "московского дела" Губайдулина в международный розыск

16:26 В Совфеде предложили снизить ипотечную ставку для северян

15:58 ФСБ проводит обыски по делу о мошенничестве при строительстве "Газпром Арены"

15:40 Ходунова и Бортко попросили Беглова о встрече из-за отказа в согласовании шествия

15:29 ЕСПЧ присудил "Новой газете" 2 тысячи евро из-за иска омского губернатора

15:21 Поставка муниципалов из ЗакСа

14:59 С Грудинина взыскали миллиард рублей   1

14:30 На Троицкой площади появится мини-копия утраченного храма

14:19 Муниципал: МО «Екатерингофский» заказало мешки для обуви со своей символикой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru