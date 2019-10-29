Потери россиян от продуктового эмбарго оценили в 445 млрд рублей ежегодно

Из-за введенного в 2014 году продовольственного эмбарго российские потребители ежегодно теряют 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок.

Экономисты сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. В исследовании использованы данные Росстата и Евромонитора.

Выяснилось, что за последние пять лет потребители ежегодно теряют 530 млрд рублей в ценах 2013 года. Исключение составили товары, которые экономисты отнесли к группе «успеха импортозамещения»: это птица, свинина и помидоры. Выгоды потребителей в этой группе оцениваются в 75 млрд рублей. Таким образом, общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд рублей – около 3 тысяч рублей на человека в год.

Продуктовое эмбарго было введено в России в 2014 году в качестве ответа на антироссийские санкции западных стран из-за присоединения Крыма к РФ. В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому попавшие в Россию санкционные товары подлежат уничтожению. Действие эмбарго продлено до 2020 года.