Лидера либертарианцев в Красноярске арестовали за кадр из "Маски шоу" со свастикой

Глава отделения Либертарианской партии в Красноярске Владислав Ткачук арестован на семь суток за пост в Instagram с кадром из комедийного сериала «Маски шоу», передает «МБХ медиа».

По словам активиста Глеба Марьясова, Ткачук сообщил о своем задержании накануне. Поводом стал пост, где на кадре из «Маски шоу» был изображен поезд с нарисованной на нем свастикой. Был составлен протокол по ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики).

«Мы сразу поняли, о чем речь – он должен был принять участие в съезде партии, долго выбирал, на чем поедет, выбрал поезд и опубликовал в Instagram кадр из комедийного сериала – мол, на таком поезде я поеду на съезд партии», - сказал Марьясов.