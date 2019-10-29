В центре Петербурга в 2020 году испытают беспилотный автомобиль

В следующем году некоторые районы Петербурга, включая самый центр, станут своего рода ареной для тестирования автомобиля, управляющегося без водителя, передает ТАСС со ссылкой на Евгения Белянко, который представляет компанию "Автонет", специализирующуюся на наземных беспилотниках.

Появиться специфический для петербургских реалий транспорт на базе модели Skoda Superb должен будет помимо Васильевского острова, Невского и Литейного проспектов в Купчино и на Черной речке, а также его прокатят по кольцевой автодороге и ЗСД. На заднем стекле машины будет наклеен отличительный значок - буква "А", помещенная в красный треугольник.

"По правилам, каждый беспилотный автомобиль будет оборудован системами видеофиксации внутри и снаружи салона, а движение транспорта будет координировать инженер, который обязан находиться за рулем, но необязательно держаться за него", - рассказал Белянко.

Работает над петербургской версией беспилотной легковушки НПО "Старлайн". Именно она будет нести правовую ответственность в случае, если по вине беспилотника случится дорожная авария.

В настоящее время аналогичные испытания проводятся в Москве и Татарстане, в планах - Владимирская область, причем в последнем случае ожидается, что тестировать будут "Газель". Старт эксперименту дало постановление премьер-министра Дмитрия Медведева, подписанное в декабре 2018 года.