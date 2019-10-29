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11:31

Муниципалы рассказали жителям Ульянки про околофутбол

фото ЗакС политика Муниципалы рассказали жителям Ульянки про околофутбол

Жители петербургского муниципалитета «Ульянка» теперь знают, что такое «махач» и под каким лозунгом живут футбольные хулиганы.

Две полосы октябрьского номера муниципальной газеты «Вести Ульянки» посвящены теме молодежного экстремизма. Читатель, не заскучавший от отсылок к статьям уголовного и административного кодексов, а также предложенных муниципалами советов по пользованию интернетом, в конце статьи узнает про основные акции националистов и опасность «футбольного хулиганства».

Петербургские националисты, по мнению муниципальных служащих, до сих пор устраивают «патрулирования» в поиске людей неславянской внешности, громят объекты социальной инфраструктуры, организуют налеты на места компактного проживания иностранцев и «махачи», то есть драки с представителями других неформальных объединений.

Не меньшее внимание отведено околофутболу – еще более «массовому и неординарному» явлению. Авторы материала утверждают, что националистические взгляды присутствуют практически во всех околофутбольных сообществах по всему миру.

«В фанатско-хулиганской среде сформировалась ценность, обратная терпимости, которая определяется слоганом «NO TOLERANCE!», что недопустимо», - предупреждает газета.

Муниципальные аналитики указывают и откуда пошел такой феномен – из Западной Европы.

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Отметим, что тема футбольного фанатизма уже давно не дает покоя служащим МО «Ульянки». На сайте муниципалитета представлено сразу несколько текстов об экстремизме, в которых есть рекомендации по работе с представителями околофутбольной среды. Например, в одном из материалов говорится о необходимости организации «рабочих встреч» лидеров объединений болельщиков и «офицеров по безопасности встречающихся команд» с полицейскими, а также создания фан-зон, которые муниципалы называют «городками болельщиков».

В той же статье утверждается, что экстремистские сообщества все чаще используют «флэшмоб-технологию», которая за короткий промежуток времени способна вовлечь прохожих и наблюдателей в нелегальные акции.

«Богатый опыт проведения акций по флэшмоб-технологии в России и за рубежом свидетельствует о том, что эта технология уже хорошо отработана и ее следует считать одним из средств, которое может применяться при проведении мероприятий экстремистского характера», - подводят итог муниципалы.

На реализацию ведомственной программы профилактики терроризма и экстремизма в бюджете МО «Ульянка» на 2019 год отведено 50 тысяч рублей, на муниципальную периодическую печать и издательство – 6,4 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:01   Николай  
Да явно заказная статейка то.Такой информации в интернете полно,а тут похоже сводят счеты за провал те, чьим портретам не нашлось места.

15:18   Лаврентий  
Полезная информация.Предупрежден, значит вооружен.
Экстремизму не место в нашем обществе. Но видно кто то думает иначе...

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