Псковское "Яблоко" установило рекорд по собранным пожертвованиям

Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг записал видеоролик, в котором торжественно объявил о некоей новой высоте, своей и своих сторонников: за третий квартал 2019 года им удалось собрать при помощи добровольных пожертвований максимальную сумму денег с момента введения в обиход этой практики. Речь идет о сумме немногим более 3,3 млн рублей, которая сформировалась из 825 переводов. Соответствующий отчет более чем на ста листах 29 октября Шлосберг сдает в региональную избирательную комиссию.

"Благодаря тому, что вы совершили этот подвиг, мы смогли провести успешно несколько избирательных кампаний летом-осенью этого года. Наш депутат Артур Гайдук стал депутатом Псковского областного собрания в одномандатном округе впервые в истории псковского "Яблока". И три наших прекрасных кандидата стали главами районов в области", - напомнил демократ.

По словам политика, пожертвования покрывают около двух третей избирательных фондов, которыми его организация располагает.