Уровень меди и цинка в реке Сисим резко превысил норму после прорыва дамбы в Красноярском крае

Росгидромет после прорыва дамбы на Сейбе в Красноярском крае зафиксировал высокий уровень загрязнения реки Сисим ионами меди, свинца и цинка, сообщили в ведомстве.

Сейба – приток Сисима. 20 октября специалисты дважды за день отобрали пробы воды в Сисиме. Химический анализ показал, что предельно допустимая концентрация меди превышена в 206 раз, что соответствует экстремально высокому уровню загрязнения воды. Концентрация цинка превышена в 19 раз, свинца – в пять раз. В пробах воды, отобранных на следующий день, концентрация меди была превышена в 172 раза, цинка – 19 раз, свинца – четыре раза.

19 октября на реке Сейбе селевой поток прорвал плотину и затопил два временных общежития на руднике. Погибли 17 горняков, трое считаются пропавшими без вести, пострадали 44 человека. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), арестованы гендиректор ООО «Сисим», начальник участка рудника и горный мастер.