В комитет по соцзащите Ленобласти пришли с обысками по делу о растрате

Правоохранители проводят обыски в комитете по социальной защите населения Ленобласти по делу о нецелевом использовании бюджетных средств Лодейнопольским домом-интернатом, передает «Интерфакс».

В комитете сообщили, что с проверкой утром 29 октября пришли сотрудники управления Следственного комитета по Ленобласти и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По словам замглавы комитета Владимира Максимова, после обысков представители ведомства с оперативниками поедут в дом-интернат для более детальной проверки.

В областном СК подтвердили информацию об обысках. Следователи добавили, что возбуждено дело по ст. 160 УК РФ (растрата).