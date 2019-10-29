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14:19

МО «Екатерингофский» заказало мешки для обуви со своей символикой

фото ЗакС политика МО «Екатерингофский» заказало мешки для обуви со своей символикой

Администрация муниципального образования МО «Екатерингофский» опубликовала закупку 1200 мешков для сменной обуви со своей символикой. Извещение на запрос котировок опубликовано на сайте госзакупок 28 октября. 

Максимальная стоимость контракта – 390 тысяч рублей. Поставщика МО определит после 6 ноября. 

Как сказано в техническом задании, мешки должны быть серого цвета размером 45 на 35. Материал – полиэстер с водоотталкивающей пропиткой, а в нижней части – светоотражающая полоска. С помощью шелкографии или тампопечати на мешки надо нанести герб округа не менее 17 см в диаметре. 

Округ хочет получить мешки не позднее 15 дней после заключения контракта. При этом в документах закупки отмечается, что МО может «в случае необходимости» вернуть товар в течение 24 часов после его получения. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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