С Грудинина взыскали миллиард рублей

Акционерам Совхоза имени Ленина удалось через суд добиться взыскания с его директора Павла Грудинина, в 2018 году заявлявшего о своих президентских амбициях и участвовавшего в этой гонке, более одного миллиарда рублей, передает РИА "Новости".

В 1,066 млрд суд оценил размер упущенной акционерами выгоды. Суть иска состояла в том, что в течение десяти лет совхоз недополучал денежную ренту от пользования землей по причине передачи ее Грудининым в собственность компании "ТТ Девелопмент". Передачу двух участков в 2018 году акционеры совхоза считают незаконным.

На выборах президента в марте 2018 года Грудинин набрал 11,77 процентов голосов, заняв второе место. После их проведения шедший от КПРФ кандидат заметно снизил свою политическую активность.