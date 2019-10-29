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14:59

С Грудинина взыскали миллиард рублей

фото ЗакС политика С Грудинина взыскали миллиард рублей

Акционерам Совхоза имени Ленина удалось через суд добиться взыскания с его директора Павла Грудинина, в 2018 году заявлявшего о своих президентских амбициях и участвовавшего в этой гонке, более одного миллиарда рублей, передает РИА "Новости".

В 1,066 млрд суд оценил размер упущенной акционерами выгоды. Суть иска состояла в том, что в течение десяти лет совхоз недополучал денежную ренту от пользования землей по причине передачи ее Грудининым в собственность компании "ТТ Девелопмент". Передачу двух участков в 2018 году акционеры совхоза считают незаконным.

На выборах президента в марте 2018 года Грудинин набрал 11,77 процентов голосов, заняв второе место. После их проведения шедший от КПРФ кандидат заметно снизил свою политическую активность.

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16:35    
Я экономист. Не понимаю:
1. Почему суд взыскивает деньги с физического лица, если сделка происходила между двумя юрлицами.
2.У акционеров, истцов, были паи на  именную  землю в конкретном месте, огороженную  как на кладбище, или земля вообще. Эта земля без местоположения  до сих пор находится в ведении совхоза. Так что пайщики, они же акционеры и истцы   ничего  не должны получать.
3. Упущенную выгоду доказывать должны налоговики, исходя из ст 40 НК РФ.
И в случае  решения суда в пользу налоговиков, должен быть с упущенной выгоды начислен налог и финансовые санкции.
4. Но налоговики молчат, потому что прошел срок исковой давности.
Очень хочется прочитать Решение Арбитражного суда, который рассматривает споры юрлиц и частных предпринимателей.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о плохо исполненном заказе.

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