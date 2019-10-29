ЕСПЧ присудил "Новой газете" 2 тысячи евро из-за иска омского губернатора

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатит «Новой газете» и ее корреспонденту Георгию Бородянскому компенсацию по жалобе на решения судов Омска по иску экс-губернатора Леонида Полежаева, передает «Интерфакс».

В 2005 году в «Новой газете» была опубликована статья Бородянского «Папа Омский, или колокол в маске». В ней журналист критиковал Полежаева, и тот подал на издание в суд, обвинив в клевете. Российские суды встали на сторону чиновника и присудили ему компенсацию в 50 тысяч рублей.

«Новая газета» и Бородянский обратились в ЕСПЧ. Суд пришел к выводу, что в отношении них нарушена ст. 10 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу слова). В вердикте суд напомнил, что ранее уже находил похожие нарушения со стороны российских судебных властей, потому что последние «не придерживались стандартов своей правоприменительной практики по поводу свободы прессы».

В случае с делом «Новой газеты» российские суды не придерживались «стандартов, которые бы соответствовали принципам, закрепленным» в ст. 10 ЕКПЧ. В связи с этим ЕСПЧ присудил «Новой газете» 1160 евро в качестве компенсации материального ущерба, еще по тысяче евро – изданию и Бородянскому за понесенный нематериальный ущерб.