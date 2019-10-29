В Совфеде предложили снизить ипотечную ставку для северян

Представитель Архангельской области в Совете Федерации Виктор Павленко, выступая перед коллегами, счел достойной широкой и предметной дискуссии идею о том, чтобы понизить ставку по ипотеке для жителей северных российских регионов до отметки 2%. Это, с его точки зрения, было бы справедливым и логичным продолжением инициированной президентом Владимиром Путиным аналогичной политики в отношении жителей Дальнего Востока.

"Учитывая климатические особенности Севера, необходимо повысить уровень социальных гарантий для людей, которые здесь живут и работают. <...> Это позволит существенно облегчить условия для приобретения жилья, прежде всего для молодых семей, обеспечит сохранение кадрового потенциала для развития Арктической зоны", - приводит слова Павленко местный информационный портал 29.ru.

Сенатор рассчитывает на то, что его инициативу включат в проект стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, который призван стать юридическим документом, имеющим прямое действие.