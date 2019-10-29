Из-за ливней в республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации

Беспрерывные сильные дожди на территории республики Коми привели к массовой гибели сельскохозяйственных кормов, из-за чего во всех муниципалитетах постановлением главы республики Сергея Гапликова ввели режим чрезвычайной ситуации.

"Ввести режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" регионального характера на территории Республики Коми и до особого распоряжения и установить региональный [межмуниципальный] уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", - говорится в документе, подписанном 25 октября.

Возникшие затруднения с посевами не стали полной неожиданностью: летние месяцы тоже изобиловали дождями. В сентябре чиновники установили, что пять районов республики не справляются с заготовками корма на зиму и что скот фактически обречен на голодную смерть. Режим ЧС первоначально ввели в этих пяти проблемных муниципалитетах.