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29 октября, 18:28

Операторы связи просят правительство помочь им с затратами на исполнение "закона Яровой"

фото ЗакС политика Операторы связи просят правительство помочь им с затратами на исполнение "закона Яровой"

Крупнейшие операторы связи России обратились с письмом к правительству с просьбой субсидировать их затраты на покупку оборудования для хранения трафика пользователей согласно «закону Яровой», пишет Reuters.

Среди авторов письма – МТС, Ростелеком, «Мегафон», «Вымпелком» и некоммерческая организация «Цифровая экономика». Они указали, что их затраты на закупку нужного оборудования могут составить до 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение следующих пяти лет.

Операторы просят замминистров Минпромторга и Минкомсвязи поддержать подготовку постановления кабмина, которое должно будет утвердить правила предоставления субсидий из бюджета банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования по льготной ставке. Размеры субсидий, которые бы хотели получить операторы, не указываются.

Свою просьбу авторы письма обосновывают тем, что государство должно поддерживать российских производителей телекоммуникационного оборудования в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», в том числе – в вопросе льготного кредитования покупателей такой продукции. «Закон Яровой» обязывает операторов хранить данные исключительно с помощью российского оборудования.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма. По словам пресс-секретаря ведомства Евгения Новикова, в министерстве считают его нецелесообразным, поскольку к нацпрограмме оно не имеет отношения.

«Закон Яровой» вступил в силу в России с 1 октября 2018 года. Согласно ему, операторы связи и интернет-компании обязаны в течение полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В 2017 году МТС оценивал затраты на исполнение закона в десятки миллиардов рублей. В «Мегафоне» тогда подсчитали, что за пять лет при сохранении требуемых объемов данных оператор потратит 35-40 млрд рублей.

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