Шендерович указал на главное политическое различие между Россией и Украиной

Стиль и формат общения с прессой глав государства определяют больше, чем может показаться на первый взгляд, считает публицист и писатель Виктор Шендерович, которого во время украинских гастролей попросили обозначить главную для него разницу в управлении близлежащими государствами. Закрытость и, наоборот, беззащитность условного президента перед любым задающим вопрос человеком влияют на общий климат и общественную температуру в целом, уверен известный сатирик, и, к его прискорбию, температура российская никуда не годится.

"Журналист просто в прямом эфире может начать прилюдно терзать президента страны, задавая неприятные вопросы, и он как миленький входит с вами в диалог. В России это невозможно, там полный порядок и запах морозилки, это морг, где каждый лежит с номерочком на ноге на своей полочке, и все полностью управляемо. Хороший морозильный запах, пока не сломается морозилка - а потом сразу начнет смердеть", - сопоставил он на частном примере политические системы двух стран в интервью Youtube-каналу Censor.

По мнению литератора, президент Владимир Путин, если оценивать его как менеджера, крайне неудачлив и проиграл почти все, что можно, кроме одного - поддержания "шовинистической и оборонной" установки в умах сограждан, которая пока продолжает играть на руку ему и его рейтингу.