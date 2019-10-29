Беглов проверил готовность коммунальных служб к зиме

В день первого снега, 29 октября, губернатор Александр Беглов совершил рабочую поездку по городу и проинспектировал в ходе нее уровень готовности коммунальных служб к зимним холодам и непогоде.

Главный петербургский чиновник нанес визит государственному дорожному предприятию "Центр", которое обслуживает все наиболее старые районы: Василеостровский, Адмиралтейский, Центральный и Петроградский. На сайте городского правительства сообщается, что бюджетная организация на 3 млрд рублей закупила 471 единицу специальной техники, которую должны принять в эксплуатацию до конца ноября.

Изначально планировавшееся количество пунктов складирования снега - 100 - Беглов личным решением поручил увеличить до 150.

"Мы идем на увеличение площадок для приема снега, чтобы снег не сбрасывался в наши реки и водоемы", - пояснил он.

Что же касается снегоплавильных пунктов, то их, по оценке губернатора, ощутимо не хватает в северных районах города, и ситуация должна измениться в ближайшие годы.

Отметим, что прошлой зимой город оказался далеко не полностью готов к типичным для зимы природным катаклизмам. Один из тех, кого назвали ответственным за это - экс-глава Жилищного комитета Валерий Шиян, уволившийся в марте.

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