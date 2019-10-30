Беглов поздравил петербургских корабелов с Днем судостроителя

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов обратился с поздравлением к горожанам, трудоустроенным в судостроительной отрасли. Сегодня, 30 октября, они отмечают профессиональный праздник.

Беглов напомнил, что в городе на Неве располагается свыше 40 организаций, основным профилем которых является судостроение. Работники данной отрасли, подчеркнул губернатор, ежегодно вносят существенный вклад в развитие экономики и обороноспособности России.

В петербургских верфей спускают как военные корабли, так ледоколы и танкеры, а также многую другую технику, пригодную, в том числе, для освоения Арктики.

"Каждое достижение петербургских корабелов – это шаг в будущее для города и страны, пример для новых поколений судостроителей, которым предстоит продолжать морские традиции Санкт-Петербурга", - подытожил поздравление Беглов.

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