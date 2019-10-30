"Плевать хотели на закон": У ЗакСа пикетировали в защиту "Сада на Неве"

Активисты "Центрального района за комфортную среду обитания" вышли сегодня, 30 октября, к стенам Мариинского дворца - непосредственно перед началом пленарного заседания ЗакСа - с тем, чтобы призвать парламентариев отказаться от идеи исключения "Сада на Неве" из ЗНОП для возведения на его месте судебного квартала.

В руках градозащитники держали плакат с изображением весов, одна из чаш которых была склонена в сторону, на которой написано "Плевать хотели", в центре - "Сад на Неве", а на другой чаше, зависшей в воздухе, - "Закон и мнение горожан".

Сегодня петербургский парламент должен в окончательном чтении принять законопроект о внесении поправок в ЗНОП, согласно которым территория сада выводится из зеленых зон города.