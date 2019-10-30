Только 64% дорог Петербурга соответствуют заданным стандартам

На сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы опубликовали результаты исследования качества российских дорог и соответствия их установленным стандартам.

Как следует из данных, приведенных в таблице "Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года регионального или межмуниципального значения", в городе на Неве нормативам отвечают лишь 64% магистралей. Ситуация в Ленобласти чуть хуже: там установленным стандартам соответствуют лишь 47% дорог.

В целом в Северо-Западном федеральном округе качественными можно назвать лишь 35,9% дорог, годом ранее показатель составлял 35,1%.

Наилучшие магистрали в РФ находятся в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%) и Ставропольском крае (74,9%), а самые неблагоустроенные - в республике Марий Эл (1,4%) и Саратовской области (9,9%).