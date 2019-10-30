ЗакС окончательно разрешил застраивать “Сад на Неве”

Депутаты Заксобрания Петербурга 30 октября проголосовали в третьем чтении за вывод из перечня зеленых насаждений общего пользования “Сада на Неве”, расположенного на Смольнинской набережной.

На его месте планируется строительство нового здания Верховного суда и жилого комплекса для судей и сотрудников аппарата. Ранее ЗакС принял во втором чтении поправку, по которой потерянная площадь зеленых насаждений компенсируется за счет шести новых территорий, пять из которых - бульвары.

Лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский хотел высказаться перед голосованием в третьем чтении, но спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не дал ему слово.

Напомним, в апреле губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о решении разбить арт-парк вдоль набережной Малой Невы, где ранее планировалось строительство судебного квартала, в состав которого должны войти новое здание Верховного суда и жилые дома для судей и сотрудников аппарата. Позже в Смольном объявили, что судейский корпус перенесут на место "Сада на Неве".

Сергей Еремеев

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