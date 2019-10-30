На Генплане Петербурга будут отображать исторические кладбища и сооружения для защиты берегов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга расширили перечень объектов, отображаемых на Генеральном плане города. Соответствующую инициативу ЗакС принял в первом чтении на заседании в среду, 30 октября.

По предложению единоросса Сергея Никешина, в число новых объектов внесены озелененные территории как общего пользования, так и специального назначения, площадью более 5 тысяч квадратных метров; участки городских лесов аналогичной площадью и водоемы.

Также на Генплане будут отображаться озелененные территории общего пользования на территории места погребения. Никешин отметил, что это необходимо для защиты исторических кладбищ от застройки.

Наконец, к числу новых объектов депутаты отнесли сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек, а также сооружения для защиты от затопления и подтопления.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.