ЗакС Петербурга не будет заседать 6 ноября Депутаты петербургского Законодательного собрания установили себе выходные дни с 5 по 7 ноября. Инициатива принята 30 октября сразу в трех чтениях. Таким образом, следующее заседание ЗакСа состоится 13 ноября. Сергей Еремеев Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен