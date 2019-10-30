В Архангельске у здания ФСБ задержали главу реготделения ПАРНАСа Щербачёва

Архангельские правоохранители задержали руководителя местного отделения партии ПАРНАС Юрия Щербачева, который решил почтить память жертв политических репрессий, принеся к зданию главного силового ведомства несколько гвоздик, информирует "7х7".

Щербачев просил администрацию согласовать пикет у ФСБ, однако так и не получил ответа. В связи с этим он решил, что акцию можно считать согласованной. Однако прибывший к зданию полицейский известил, что общественник не имеет права быть организатором публичных мероприятий ввиду наличия возбужденных в отношении него административных дел. По сведениям борца с преступностью, Щербачев принимал участие в несанкционированной акции "Мы не шелупонь", которая прошла 7 апреля. Именно поэтому, согласно ст. 20.2 КоАП, предполагающей в том числе арест, полицейский и решил задержать Щербачева.

Пикет главы архангельского ПАРНАСа прошел под лозунгом "Нет политическим репрессиям". С плакатом, который он принес с собой, успели сфотографироваться несколько человек.

Щербачев попросил не связывать его акцию с прошлогодним терактом, который произошел в том же здании регионального ФСБ.