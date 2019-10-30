Участникам картельного сговора, проводившим праздники, оставили в силе многомиллионный штраф

Оспаривание решения УФАС, признавшего ранее наличие картельного сговора между администрациями трех районов города и четырьмя подрядчиками, которые специализируются на организации праздников, не увенчалось успехом. Штраф по второму из двух дел апелляционный суд признал законным, и, таким образом, участники картеля должны будут в сумме, по двум делам, выплатить государству 12,1 млн рублей.

Речь идет о совместных действиях администраций Красногвардейского, Невского, Фрунзенского районов и ООО "Альянс", "Перфект", "Статус" и "Содружество".

В ноябре 2018 года антимонопольщики установили, что контракты с четырьмя организациями чиновники заключили без проведения торгов. Компании, в свою очередь, установили на проведение праздничных мероприятий единые цены. Концерты проводились в ДК имени Горького. Мероприятия не анонсировались, а билеты на них не продавались.