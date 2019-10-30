Суд продлил арест 11 фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Московский окружной военный суд Петербурга решил, что всем фигурантам уголовного разбирательства о теракте в городском метро следует до 12 февраля 2020 года продлить срок пребывания в СИЗО, информирует "МБХ медиа".

Следующее заседание должно состояться 14 ноября.

Ранее стало известно, что Московский окружной военный суд завершил следствие по данному делу.

Взрыв в метро прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 15 человек, включая террориста-смертника, пострадали более ста граждан. Следственный комитет установил, что к случившемуся причастна запрещенная в РФ террористическая группировка "Катиба Таухид валь-Джихад".

Фигурантами разбирательства являются 11 человек. Ни один из них не признал свою вину. Некоторые заявили о пытках в "секретной тюрьме", в том числе побоях и ударах током. В СИЗО "Кресты" с одним из обвиняемых, Аброром Азимовым, пытались об этом поговорить члены ОНК, но сотрудники изолятора сиюминутно прервали беседу. Правозащитники подали иск, обжалуя прерывание дискуссии, однако суд отказался его удовлетворить.